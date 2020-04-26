 الدفاع الروسية: تسجيل 870 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الروسية: تسجيل 870 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 8:53 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 8:53 م

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 870 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صفوف القوات المسلحة الروسية.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "خلال إجراء الفحص الشامل في صفوف القوات المسلحة، تم تسجيل 870 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من مارس الماضي وحتى اليوم 26 أبريل.. ويخضع للعلاج في مستشفيات الوزارة 314 شخصًا".

وأوضح البيان أن 314 شخصًا تم عزلهم في أماكن خدمتهم، و6 أشخاص في المستشفيات المدنية، و379 شخصا في منازلهم.

وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في وقت سابق اليوم، بأن أزمة تفشي وباء كورونا لا يجب أن تؤثر على الأنشطة اليومية للقوات الروسية، بما في ذلك الأعمال التدريبية.


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