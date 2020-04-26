صرف منحة العمالة غير المنتظمة بدمياط

استقبلت مكاتب البريد بدمياط، وفروع البنك الزراعي، المواطنين من العمالة المنتظمة، صباح اليوم، لصرف المرحلة الثانية من المنحة البالغ قيمتها 500 جنيه.

وقال شعبان طه مدير مكتب بريد دمياط، إنه تم تيسير عملية صرف منحة السيد الرئيس، للعمالة الغير منتظمة (المتخلفين عن الصرف في المرحلة الأولى) بالإضافة إلى صرف منحة الأزهر، حوالات قيمتها 500 جنيه أيضا، وهى منحة للعمالة غير المنتظمة بالأزهر الشريف من بيت الزكاة معونة للأسر محدودي الدخل.

وأضاف طه أنه تم تطبيق الخطة التي وضعتها المحافظة، في تنسيق وتنظيم عملية الصرف، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما تم تجهيز مكتب البريد بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف.