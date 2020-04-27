حاكم نيويورك: 15 مايو يمكن أن يشهد أول تخفيف محتمل للإغلاق

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن يتم البدء اعتبارا من 15 مايو في رفع بعض القيود المفروضة على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا في الولاية، الأكثر تضررا في البلاد، وذلك مع استمرار تراجع حصيلة الوفيات اليومية.

وقال كومو: "سنعيد فتح (الولاية) على مراحل .. سنتخذ إجراء ونراقب"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن الولاية يمكن أن تخسر جميع المكاسب التي تحققت في غضون أيام "إذا لم نتوخ الحذر".

وسجلت الولاية 367 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة وصفها كومو بأنها "مرعبة"، لكنها تظل الأقل في أسابيع. وتقترب نيويورك من تسجيل 17 ألف حالة وفاة.