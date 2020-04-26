الزناتي عن انسحاب الزمالك من القمة : لوائح الإتحاد والفيفا أقوى من تهديدات مرتصى منصور

علق حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة، على تهديدات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك برفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة قمة الدوري، والتي كان مقررًا لها 24 فبراير الماضي، وتخلف الزمالك عن التواجد في المباراة.

وقال الزناتي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت 2»: «تهديد الزمالك برفع دعوى قضائية امر غير منطقي، فالمادة 45 من لائحة اتحاد الكرة تنص على عدم اختصاص المحاكم العادية بنزاعات كرة القدم».

وأضاف مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة: «المادة 59 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تلزم الاتحادات المحلية بوجود هذه المادة في لوائحها».

وأوضح: «بالتالي فإن الجهة المسؤولة عن نزاعات كرة القدم هي اتحاد الكرة، ومن ثم هناك الجهة الأعلى وهي المحكمة الدولية الرياضية».

وتابع: «المحكمة الرياضية الدولية حددت الظرف القهري بأنه الأمر الطارئ الذي لا يمكن التغلب عليه وهو ما لم يتوفر في موقف الزمالك».