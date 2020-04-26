تحدث حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة، عن السيناريوهات المتاحة لاستكمال الموسم الحالي من الدوري المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وقال الزناتي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت 2»: «فيروس كورونا أثر على الرياضة العالمية وليس مصر فقط، السؤال الآن هو كيف نواجه هذه الأزمة، نحضر سيناريوهات كثيرة بحيث نكون جاهزين حال حصلنا على الضوء الأخضر من الحكومة لاستكمال المسابقة».

وأضاف رئيس لجنة المسابقات: «الوضع مختلف بين الدوري وبطولات الاتحاد الإفريقي باقي 4 مباريات فقط في إفريقيا، بينما الدوري المصري يتبقى له 17 أسبوعًا وهذا أمر صعب جدًا، لن تعود الفرق للتدريبات خلال شهر رمضان وخاصة في ظل الحظر، أفضل المتاح أن يتم العودة للتدريبات بعد العيد».

وتابع: «أنا من أكثر المناصرين لعودة المسابقة، ولكن لا نريد مشكلات تستمر معنا في العام المقبل، طلب مني تجهيز سيناريوهات لاستكمال البطولة وهذا ما قمت به، التأخير سيسبب أزمة في الموسم المقبل، لا نعلم متى تقام المباريات في دوري الأبطال والكونفدرالية، هناك أجندتين دوليتين في أكتوبر ونوفمبر، بطولة إفريقيا في يناير، كأس العالم العسكري المفترض في مصر في شهر فبراير، ثم الأدوار التمهيدية للبطولات الإفريقية الموسم الجديد، أي أننا سنحتاج لتوقف الدوري الجديد في 3 شهور متتالية».

وأوضح: «فترة الإعداد في السيناريو المقترح ستكون كحد أدنى 4 أسابيع، وتكون عودة الدوري 27 يونيو، هذا سيناريو نظري ولكن القرار ليس بيدي هو قرار الدولة».

وأتم: «اذا تمكنا من اللعب كل 3 أيام سنحتاج شهرين لإنهاء الدوري، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك مجهود كبير على اللاعبين قبل معسكرات المنتخب، الشهرين بدون مباريات إفريقيا، إذا لعبت مباريات إفريقيا سنحتاج لتأجيل مباريات ومن الممكن أن يمتد الموسم لنهاية سبتمبر، مما يعني أننا سنضر لبدء الموسم الجديد في نوفمبر، ولدينا استعدادات لبطولة إفريقيا في ديسمبر والبطولة في يناير».