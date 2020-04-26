مقتل وإصابة 9 أشخاص برصاص الجيش التركي خلال فض اعتصام بإدلب السورية

قتل شخصان وأصيب 7 آخرون بجروح وتسمم بالغاز؛ جراء إطلاق الجيش التركي الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لفك اعتصام على طريق حلب اللاذقية "M4" في محافظة إدلب بشمال سوريا، اليوم الأحد.

وقال عبد العزيز زياد من تجمع اعتصام الكرامة الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: "اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة فجر اليوم بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب في ريف إدلب الشمالي الشرقي قرب مدينة سراقب لطرد المعتصمين بالقوة".

وأكد زياد لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "حاول ضباط من الجيش التركي والشرطة إقناع المعتصمين بفتح الطريق لدخول أربع سيارات روسية لكن المعتصمين رفضوا، ما دفع الجيش التركي إلى الاقتحام وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي؛ ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع".

وبدأ اعتصام الكرامة في 13 من شهر مارس الماضي احتجاجا على الاتفاق الروسي التركي في الخامس من مارس الماضي والذي يقضي بفتح طريق حلب اللاذقية أمام مرور دوريات مشتركة روسية تركية.

وأضاف زياد: "يرفض المعتصمون دخول الدورية الروسية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة باعتبار هذه القوات هي شريكة إلى جانب النظام السوري، وطائراتهم وقواتهم قتلت وجرحت المئات من المدنيين ودمرت آلاف المنازل، في محافظات إدلب وحماة".