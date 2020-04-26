تناولت الحلقة الثانية من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُذاع عبر فضائية «dmc»، في موسمه الرابع، مساء السبت، نظرة المجتمع المصري إلى عمال النظافة.

وقدم البرنامج مشهدًا تمثيليًا جسده رجل يتظاهر بأنه عامل نظافة ويزعم أن شابًا ألقى الكمامة التي كان يرتديها في الشارع، ويرفض إلقائها في سلة المهملات.

وطلب الرجل من المارة في الشارع المساعدة في إقناع الشاب بالتقاط الكمامة التي ألقاها في الشارع ووضعها في سلة القمامة.

وأيد العامل عددًا كبيرًا من المارة، وبادروا بإقناع الشاب بأن إلقاء المخلفات في الشارع سلوك غير إنساني ولا حضاري، ليتفاجؤوا بأنه ينظر إلى هذا السلوك على أنه أمر طبيعي، لأن هذه وظيفة عامل النظافة.

وظلوا يقنعوه بأن هذه النظرة غير سليمة، ومن الممكن أن يضر هذا السلوك الآخرين، وخصوصًل في ظل انتشار وباء «كوفيد- 19»، وعلى رأسهم عامل النظافة، في حين عنفه آخرين، لأنه سلوك شخصي ويجب أن يقوم به الفرد بنفسه.