يتحول الناس في جميع أنحاء العالم إلى البستنة كهواية مهدئة صديقة للعائلة، تخفف من خطر المخاوف بشأن الأمن الغذائي حيث تؤدي عمليات الإغلاق إلى إبطاء حصاد وتوزيع بعض المحاصيل، وتقل نسبة مبيعات الفاكهة والخضروات في جميع أنحاء العالم

وزرعت خايمي كالدر رئيسة تحرير إحدى المجلات في ولاية "تكساس" الأمريكية،وعائلتها المكونة من خمسة أفراد، حديقة منزلها بالخضروات والفاكهة التي تحتاجها بصفة مستمرة في المنزل، أثناء عملية الحجر الصحي كـ"البصل، السلق، التوت، البطيخ، والفلفل هذا العام، بتوسيع حديقتهم أثناء الزراعة في المنزل خلال فترة الوباء.

قالت كالدر "إن ذلك بمثابة زراعة تكميلية، لأنه من المستحيل أن يكفي ذلك أسرة مكونة من خمسة أفراد، لكننا نعمل على تحسين عملية الاكتفاء الذاتي ولو بنسب بسيطة، حتى نتمكن من تجنب المتجر أكثر قليلاً في الأشهر المقبلة ".

ويبحث العمال والأشخاص الذين يعملون من المنزل عن أنشطة لشغل أوقات فراغهم، بعد إلغاء الأحداث الرياضية الكبرى وإغلاق المطاعم والحانات والمسارح، ويتحول الآباء أيضًا إلى البستنة كنشاط خارجي يتعلق بالأطفال العالقين في المنزل بعد إغلاق المدارس.

وأضاف جاي بارتر كبير المزارعين في الجمعية الملكية للبستنة في بريطانيا، والتي شهدت ارتفاعاً في الاستفسارات بمقدار خمسة أضعاف للحصول على المشورة عبر موقعها على الإنترنت أثناء إغلاقها "يمكن أن يكون زرع عدد قليل من البطاطس بمثابة اكتشاف لطفل وتنمية قدرتة علي فهم أسرار الطبيعة".

ويمكن أن تقلل البستنة من الطلب على المنتجات الغذائية بالتجزئة، ولكن ستظل الرحلات إلى متجر البقالة ضرورية.

وتابع بيرت هامبلتون مستشار التجزئة في شركة هامبلتون ريسورسز: "السوبر ماركت سيستمر في رؤية زيادة إجمالية في الطلب على المنتجات، حيث يطهي الزبائن الطعام في المنزل بدلاً من تناول الطعام في الخارج".

وأشار جورج بول رئيس مجلس إدارة شركة دبليو أتلي بوربي وشركاه: "شركة البذور الأمريكية باعت بذورًا أكثر من أي وقت مضى في تاريخها البالغ 144 عامًا في مارس مع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بارتر، أنه عندما لا يستطيعون العثور على البذور في المتاجر، فإنهم يسعون للحصول على المشورة بشأن كيفية استخراجها من الطماطم التي يتم شراؤها في محلات السوبر ماركت.

وتوقفت شركة البذور الإقليمية في كوتيدج غروف بولاية أوريغون مؤقتًا عن تلقي الطلبات عبر الهاتف بسبب زيادة الطلب وإعادة تعيين بعض العاملين في الهاتف لملء الطلبات عبر الإنترنت فعليًا.

وأكد ناثان كلاينمان المدير المشارك لشبكة المزرعة التجريبية ومقرها فيلادلفيا، أن أكثر من 2000 شخص اشتركوا وحضروا مكالمات أسبوعية لمناقشة أفضل ممارسات البستنة عندما يبدأون في وضع البذور بالأرض.

ونفذت هذه الفكرة عدد من الأسر في ولاية تكساس، حيث قالت ميلاني بيتمان، معلمة، تعيش على مساحة 5 أفدنة، "بينما كان الجميع يخزن على ورق التواليت، ركض زوجي إلى المتجر لتخزين البذور وأدوات البستنة.

وتضاعف بيتمان حديقتها وزراعة الذرة والفاصوليا والطماطم والبطاطس والبصل، وهي تعمل أيضًا مع مزارعين آخرين في مجتمعها لتوسيع اعتمادها على الطعام المحلي، وختمت أن العالم سيخرج في النهاية من هذه الأزمة، ولكن تأمل أن يأكل الجميع بشكل أفضل ويزيدون من الاعتماد على الذات".