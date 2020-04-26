العاهل السعودي يأمر برفع منع التجوال جزئيا في المملكة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 13 مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجوال الكامل على مدى 24 ساعة في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها سابقا.

وقرر الملك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي كان سبق إغلاقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، بحيث تمارس أعمالها في فترة السماح المشار إليها، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، باستثناء منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها عيادات التجميل وصالونات الحلاقة ودور السينما وصالونات التجميل وغيرها.

وقرر أيضا السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها.

وحتى يوم أمس، سجلت السعودية 136 حالة وفاة بفيروس كورونا و16299 حالة إصابة.