فضل: لن نتوج بطلا للدوري حال إلغاء الموسم

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كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، مصير بطولة الدوري العام حال اتخاذ قرار إلغائها، بسبب استمرارا محاربة خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" على قناة أون تايم سبورت : " ندرس في اتحاد الكرة الأمر جيدا قبل إصدار القرار النهائى".

وأضاف :" وفقا للأحداث السابقة، حرس الحدود كان بطلا للمسابقة، في موسم 2012 في مأساة ستاد بورسعيد هذا واقع من الماضي، سندرس الأمر قبل إصدار القرار النهائى".

وأتم فضل حديثه :" في حالة إلغاء الموسم لن نتوج بطلا للدوري، وكأن الموسم لم يكن".

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب جدول الدوري العام بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق المقاولون العرب.