ضبط سيارتين محملتين بـ360 شكارة دقيق مدعم في كفر الشيخ

شنت مديرية تموين كفر الشيخ، حملة تموينية، اليوم، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، أسفرت عن ضبط (م.ع.ا)، و(م.م)، الذين يقيمان بدائرة مركز القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، وبحوزتهما 360 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزنْ 18 طنا.

وكان المتهمان يترددان على مركز قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ، ان الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر؛ أن المتهمان قامو باستغلال السيارتين رقم " ( ق.ف.ن 1395 ) نقل قيادة المتهم الأول، و ( ق.أ.و 2789 ) نقل قيادة المتهم الثاني "، لتجميع الدقيق المدعم البلدي من بعض أصحاب المخابز بمركز ومدينة قلين لبيعه في السوق السوداء.