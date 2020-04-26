معدل الوفيات بكورونا يتراجع في فرنسا ويبلغ 242 حالة

واصلت حالات الوفيات القياسية بمرض كوفيد 19 تباطؤها في فرنسا اليوم الأحد، حيث لم تسجل البلاد سوى 152 وفاة بالمستشفيات و90 أخرى بدور المسنين، ليصل إجمالي الوفيات في اليوم إلى 242 حالة ليبلغ الإجمالي 22 ألفا و856 حالة.

ومع ذلك ، يجب أخذ الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة بحذر، حيث تبدو إحصاءات أيام نهاية الأسبوع (ايام الأحد في الدول الأوروبية) في كثير من الأحيان أقل من التقديرات.

لكن في ظل استمرار تراجع عدد مرضى كوفيد-19 بوحدات العناية المركزة أيضا، حيث انخفض بواقع 43 إلى 4682 مريضا، فإن من المرجح أن تشجع الإحصائيات الحكومة للمضي قدما في رفع تدريجي لحالة الإغلاق بالبلاد والمقرر البدء فيه في 11 أيار/ مايو. ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب تفاصيل خطط هذه العملية أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بواقع 461 حالة إلى 124 ألفا و575 حالة، حسبما أعلنت الوزارة.