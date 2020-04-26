رئيس الوزراء الإيطالي: المدارس ستظل مغلقة حتى سبتمبر والشركات ستفتح قريبا

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة صحفية تم نشرها اليوم الأحد بأنه لن يتم فتح المدارس قبل شهر سبتمبر، في حين يمكن للشركات أن تتوقع قريبا تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا خضعت للإغلاق لمدة أطول من أي دولة غربية أخرى، بعدما تفشى وباء كورونا فى مناطقها الشمالية الصناعية بقوة. وسجلت البلاد أكثر من 26 ألف وفاة ونحو 200 ألف حالة إصابة.

وقال كونتي لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن "المدارس مهمة جدا لنا وسنعيد فتحها في سبتمبر".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أغلقت المدارس والجامعات ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء البلاد منذ الخامس من مارس الماضي للسيطرة على الفيروس سريع الانتشار.

وتعهد كونتي بالبدء في رسم الخطوط العريضة لإخراج البلاد من حالة الإغلاق الحالية بمجرد انتهاء إجراءات احتواء الفيروس المعمول بها حاليا في الثالث من مايو.

وقال رئيس الوزراء في المقابلة إنه سيتم غدا الاثنين تقديم خطة لاستئناف الأنشطة كانت الحكومة تقوم بإعدادها منذ أيام.

وقال للصحيفة إنه يمكن استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية المهمة "استراتيجيا" قريبا، ربما خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك قطاعي الإنتاج والتصنيع.

وقال إنه يجب منح الأولوية للشركات التي تقوم بالتصدير والتي أصبحت في خطر من الابتعاد عن سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك قطاع البناء، إلا أن صحة وسلامة الموظفين لها الأولوية. ومن المتوقع فرض قواعد جديدة في أماكن العمل لمنع انتشار الفيروس مجددا.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا ذروتها في مارس، لكنها أخذت في التراجع منذ ذلك الحين، حيث انخفض عدد الحالات التي تتلقى العلاج في الرعاية المركزة بنسبة كبيرة.

وقال كونتي "لا يمكن أن نمدد الإغلاق أكثر من ذلك، وإلا فإننا سنخاطر بضرر اجتماعي واقتصادي كبير للغاية".

إلا أنه حذر أيضا الإيطاليين من توقع الحصول على "كامل حريتهم" بسرعة كبيرة.