التحقيق مع إدارة مستشفى الطور لتردد مصاب كورونا 3 مرات دون كشف حالته

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، إجراء تحقيق مع إدارة مستشفى الطور العام لتحديد المسئولين عن واقعة مصاب بفيروس كورونا تردد على المستشفى 3 مرات بعد شعوره بأعراض الوباء وأبلغوه بسلبية حالته.

وتبين إصابة المواطن بالفيروس بعدما توجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وجرى اتخاذ اللازم معه.

وذكرت المديرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن فرق الطب الوقائي توجهت على الفور إلى منزل المصاب وجرى أخذ عينات من زوجته وأطفاله وتبين إيحابيتهم للفيروس وجرى تحويلهم إلى مستشفى العزل في أبو خليفة بالإسماعيلية.

وذكر البيان أن المصاب يعمل موظف في البنك الأهلي فرع نويبع وكان عائد من إجازته وعلى الفور تحركت فرق الترصد لمدينتي نويبع والطور وتم حصر المخالطين وفرض الحجر الصحي على السكن الذي يقطنه زملاء المريض بنويبع لمدة ١٤يوما وتم التنبيه على مخالطي الحالة بمدينة الطور بالتزام العزل المنزلي والتوجه للمستشفى في حال وجود أعراض.

وأكد البيان عمل مسحات لبعض المخالطين وتبين إيجابيتها وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم.