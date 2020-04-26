باكستان: مقتل جنديين وتسعة مسلحين بالقرب من الحدود الأفغانية

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن اثنين من الجنود الباكستانيين وتسعة مسلحين قتلوا في اشتباك بالمنطقة الحدودية الواقعة بشمال غرب البلاد بالقرب من أفغانستان.

وقال الجناج الإعلامي للجيش، إن خمسة جنود آخرين أصيبوا في تبادل إطلاق النار.

كما تمكن الجيش من إلقاء القبض على أحد أعوان الإرهابيين، وصادر كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من مخبأهم في وزير ستان الشمالية، المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود الأفغانية، التي كانت تعد بمثابة قاعدة للمسلحين الإسلاميين حتى أعوام قليلة مضت.

وكان الجيش الباكستاني قد تمكن من إخراج المسلحين من المناطق الحدودية خلال سلسلة من الهجمات منذ عام 2014، ولكنهم مازالوا يشنون هجمات مفاجئة.