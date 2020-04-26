عقد حساب ليفربول الرسمي، مقارنة بين أحد أهداف نجميه محمد صلاح وساديو ماني، طالبًا من جماهيره اختيار الهدف الأفضل.

ونشر الحساب الرسمي للريدز على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو يظهر فيه، هدف صلاح في أرسنال الذي راوغ فيه مدافع الجانرز ديفيد لويس، قبل أن يسكن الكرة في شباك لينو بطريقة مميزة.

على الجانب الآخر فإن هدف ماني أتى بعد تسديدة صاروخية، في مرمى نيوكاسل، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية دون رد.

وعلق على الفيديو قائلًا: " انطلاقة الملك المصري الرائعة في مواجهة تسديدة أسد التيرانجا الصاروخية، أيهما فضل".