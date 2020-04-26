توقع معهد أبحاث خاص في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن ينكمش الاقتصاد الوطني للبلاد بنسبة 0.3% هذا العام، حيث تسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شل الأنشطة الاقتصادية حول العالم.

ومع ذلك، فإن توقعات معهد أبحاث "هيونداي" أعلى من صندوق النقد الدول، الذي توقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام في ضوء توقعاته بأن يواجه الاقتصاد العالمي أسوأ عام له منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات بسبب الوباء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 3% هذا العام.

لكن معهد "هيونداي" توقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.9% في النصف الأول، لكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.4% في النصف الثاني حيث أعلنت الحكومة عن حزم تحفيز ضخمة لإحياء النمو.

وانكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من هذا العام، مسجلا أكبر انكماش ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2008.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي، الأسبوع الماضي، إن صدمات جائحة كورونا على الصادرات الكورية وأسواق العمل يمكن أن تتسع في الربع الثاني.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في الأسبوع الماضي، حزمة مساعدات بقيمة 40 تريليون وون (32 مليار دولار أمريكي) للصناعات الرئيسية التي تضررت من الجائحة ومخطط آخر بقيمة 10 تريليونات وون لحماية الوظائف.

وتراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 27% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من أبريل إلى 21.7 مليار دولار.