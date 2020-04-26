دفن جندي فلبيني متقاعد قتلته الشرطة لمخالفته أوامر الإغلاق بسبب كورونا

جرى مواراة جندي متقاعد، قتلته الشرطة بسبب ما يزعم عن مخالفته قواعد الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا في الفلبين، الثرى بمراسم عسكرية اليوم الأحد.

وحمل ستة جنود يرتدون كمامات، نعش الجندي وينستون راجوس -34 عاما- ملفوفا بعلم البلاد، في مقبرة الأبطال في البلاد، فيما كانت فرقة عسكرية تعزف الموسيقى الجنائزية، وأطلقت المدفعية عددا من الطلقاات تحية للجندي القتيل.

وكان راجوس قد قتل في 21 أبريل في مدينة كويزون، حيث كان يحمل مسدسه في حقيبته، عندما عنفته الشرطة لكونه خارج منزله.

ونفت أسرته وشهود عيان أنه كان مسلحا.

وأثارت عملية القتل غضبا في الفلبين، حيث حذرت منظمات حقوقية من زيادة الانتهاكات، وسط الإغلاق المفروض على جزيرة لوزون، ذات الكثافة السكانية الأعلى في الفلبين منذ منتصف مارس الماضي.

كان الرئيس رودريجو دوتيرتي وجه الشرطة والجيش بقتل أي شخص يثير أي مشاكل ويرفض الانصياع للقيود، وهدد أيضا بفرض أحكام عرفية إذا لم يوقف المتمردون الشيوعيون الهجمات، وسط تفشي مرض كوفيد-19.