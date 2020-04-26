علقت الفنانة ياسمين صبري، عند توجيه السؤال لها عن ما جذبها لزوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، قائلة: «بيضحكني».

وأضافت أثناء حلولها ضيفة في برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أنها شعرت بالحب تجاه «أبو هشيمة» في أول مرة رأته فيها بالصدفة.

وتابعت أن أحمد أبو هشيمة كثيرًا ما يناديها بـ«ياسمينتي».

كانت الفنانة ياسمين صبري، قد حلت ضيفة على رامز جلال، في ثالث حلقات برنامجه «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الأحد.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.