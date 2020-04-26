 «الدفاع الكويتية»: وصول طائرة عسكرية أردنية محملة بمعدات طبية لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الدفاع الكويتية»: وصول طائرة عسكرية أردنية محملة بمعدات طبية لمكافحة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 5:25 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 5:25 م

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي - أن الرحلة تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والصحة، بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة.

وأوضح البيان أن تسيير تلك الطائرة، يأتي أيضًا ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.


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