وفاة والد محمد رمضان في الحلقة الثانية من «البرنس»

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بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" بالقبض على "حمادة" الذي يقدمه الفنان محمد مهران بسبب قيامه بتكسير محل الذهب الذي يمتلكه زوج شقيقته "علا" الذي تجسد شخصيتها الفنانة "نور".

وطلب الفنان عبدالعزيز مخيون الذي يجسد دور الأسطى حامد البرنس من ابنه رضوان البرنس أن يعيد شبكة ابنته "نورا" التي قدمه الفنانة ريم سامي إلى والدة "حمادة" الذي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي بسبب حبس ابنها.

والتقى رضوان بصديقه حمادة في زيارة داخل القسم لمساندته ومؤازرته ويعاتبه على ما قام بفعله، ويوضح حمادة سبب الذي دفعه للسرقة بأنه قرر استعجال تحقيق آماله وشراء منزل وتجهيز زفافه فقرر سرقة محل زوج شقيقته.

وأوضحت نورا، أنها سبب في حبس حمادة وأنها طلبت منه فوق استطاعته وطلبت منه أن يشتري لها منزل خاص بها، ورفضت أن تعيش مع أهلها أو أهل خطيبها بعد الزواج.

وانتهت أحداث الحلقة بوفاة الأسطى حامد البرنس في فراشه، وسط صرخات من أبنائه وزوجاته.