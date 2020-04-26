أوكرانيا تسجل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 8617 إصابة، و209 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة -في بيانها اليومي الذي نقلته صحيفة "كييف بوست" اليوم الأحد- "حتى اليوم، كان هناك 8 آلاف و617 حالة مؤكدة مختبريًا لفيروس كورونا داخل أوكرانيا، منها 209 وفيات و840 مريضًا تم شفاؤهم؛ فيما تم تسجيل 492 حالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الماضية".

ولا تزال منطقة تشيرنيفتسي في غرب البلاد المتاخمة لمولدوفا ورومانيا الأسوأ تأثراً بالمرض بنحو 1300 حالة، بينما أصيب في العاصمة "كييف" 1118 شخصا، ولا تزال أوكرانيا في حالة حظر حتى 11 مايو في أقل تقدير، عندما ستقوم الحكومة بمراجعة تدابير التخفيف والحالة الوبائية للبلاد.