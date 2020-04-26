الإمارات تبدأ تخفيف القيود على الحركة خلال شهر رمضان

بدأت دولة الإمارات في تخفيف القيود على الحركة والتنقل التي فرضتها الظروف المستجدة منذ أسابيع، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يستدعي ضبط سلوكيات المواطنين والمقيمين وعلى نحو يظهر روح المسؤولية التي يتحلى بها أفراد المجتمع وتعاونهم مع التوجهات الحكومية التي تستهدف خدمة المصلحة الاقتصادية مع المحافظة على الصحة العامة.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، صباح الأحد، جاء القرار ضمن خطة يتم من خلالها التخفيف تدريجيًا من القيود على حركة الناس، بعد أن حققت الدولة نجاحات موثقة في مواجهة الظروف المستجدة، عبر القيام بعمليات التعقيم والتحاليل الشاملة وتسخير التكنولوجيا في دعم جهودها وفرض التباعد الاجتماعي للتقليل من العدوى في جميع إمارات الدولة.