مؤيد العجان:أتمني العودة للزمالك

صرح السوري مؤيد العجان لاعب الزمالك السابق والوحدة السوري الحالي أنه تلقى عرضا للانتقال إلى صفوف الإسماعيلي بعد الرحيل عن الفريق الأبيض.

وقال العجان في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت2» إنه كان قريب من العودة إلى الدوري الممتاز من جديد عبر بوابة الإسماعيلي ولكن المفاوضات فشلت في النهاية، مشيرا أنه كان يهدف إلى إتمام التعاقد مع الدراويش من أجل العودة إلى الزمالك مرة أخرى.

وتحدث العجان عن تجربته مع الزمالك، حيث أوضح السوري أنها كانت فترة ناجحة مع الفريق خاصة تحت القيادة الفنية لنبوشا التي كانت مختلفى عن فترة إيهاب جلال الذي كان يسعين بالعديد من اللاعبين.

وأكمل :" رحلت عن الزمالك بسبب الإصابة التي تعرضت لها وهي قطع في الرباط الصليبي، وأتمنى العودة مرة أخرى لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك:".

ورد مؤيد عن ما تم تداولة بشأن فشل اللاعبين السورين في إثبات أنفسهم في مصر فقال:" هناك لاعبين نجحوا في مصر مثل عمر خريبين عندما كان في بيراميدز، وعمر ميداني لاعب بيراميدز السابق والاتحاد السكندري الحالي".

وأتم :"لدي عرضان من مصر، وأتمنى العودة مجددًا".