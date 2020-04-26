قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن طاعة ولي الأمر واجبة، موضحًا أن ولي الأمر بمفهوم الدولة الحديثة يبدأ من رئاسة الدولة والمؤسسات المختلفة إلى الذين ينفذون اللوائح والقوانين.

وأضاف «علام» خلال لقاء لبرنامج «نور النبي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تعليمات ولي الأمر سواء في صورة قانون أو لائحة أو أوامر أو حكم قضائي واجبة الامتثال بالنسبة للجميع، أو من صدر عليه الحكم، مؤكدًا أنه طاعة لولي الأمر الذي أمر الله بطاعته.

ولفت إلى أن من يخالفون التدابير الاحترازية؛ التي أقرتها الدولة بالنسبة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بإغلاق المساجد ومنع صلاة التراويح في شهر رمضان يظنون أنهم في مرحلة طاعة أعلى أو يقومون بفعلهم عنادًا أو عن عدم ثقافة وجهل.

وطالب مفتي الديار المصرية بالامتثال للتدابير الاحترازية؛ حتى انتهاء أزمة كورونا، باعتبار الامتثال جزء من منظومة الشريعة بكاملها، موضحًا أن المكلف وجب عليه طاعة ولي الأمر إذا أمره بترك المندوب.

وأشار إلى أن طاعة ولي الأمر في منع صلاة التراويح أو التجمعات في صورة عبادة تحقيقًا لمسلك رسول الله، متابعًا: «في فلك الشريعة والنصوص الشرعية نمتثل لكل التدابير إلى أن تزول الظروف الاستثنائية».