تقرير: رصد قطار يرجح أنه خاص بكيم جونج أون عند منتجع بكوريا الشمالية



أفاد موقع (38 نورث) الإلكترونى الأمريكى المتخصص فى شؤون كوريا الشمالية بأنه تم التقاط صور لقطار يعتقد أنه تابع للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مجمعه في وونسان.

ويأتي تقرير الموقع يوم السبت وسط تكهنات حول اعتلال صحة كيم، بعد أن غاب عن الأحداث العامة بما في ذلك ذكرى ميلاد جده الراحل في 15 أبريل الجاري.

وأظهرت صور القمر الصناعي، وفقا للموقع، "قطارًا طوله 250 مترًا تقريبًا" متوقفًا في محطة سكة حديد القيادة في مجمع يملكه كيم في وونسان، "منذ 21 أبريل على الأقل".

وأفاد 38 نورث أن القطار لم يكن موجودًا في 15 من هذا الشهر، ولكنه كان موجودًا في يومي 21 و 23 أبريل، مضيفا أن محطة السكة الحديد "يقتصر استخدامها على عائلة كيم".

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن القطار "لا يثبت مكان وجود الزعيم الكوري الشمالي أو يشير إلى أي شيء بشأن صحته، إلا أنه يضفي تأكيدا على التقارير التي تفيد بأن كيم يقيم في منطقة النخبة على الساحل الشرقي للبلاد".

وتتحكم القيادة الشيوعية في بيونج يانج بصرامة في المعلومات المتعلقة بكيم وعائلته.

وكانت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تدرس معلومات استخباراتية تفيد بأن كيم "في خطر شديد" في أعقاب جراحة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى ذلك لاحقًا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب اليوم الأحد أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين في سول أيضا رفضوا تأكيد صحة تلك التقارير، قائلين إنه لم تكن هناك مؤشرات غير عادية من الشمال ومن المفترض أن كيم سيبقى في وونسان لأسباب غير محددة.