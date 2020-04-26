استمرار أعمال تطهير المصالح والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم تطهير محلات الدواجن والمنشآت والمباني الحيوية بالحي خلال حملة استهدفت شارع النبوي المهندس، وعيادة التأمين الشاملة، ومدرسة النبوي المهندس، كما تم تعقيم وتطهير الشوارع ومداخل العمارات بمنطقة الزهراء، وتطهير وتعقيم جميع الشوارع من خلال فرقة تعقيم مدربة وباستخدام سيارة رش حديثة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور، وقد استهدفت أعمال التطهير مبنى قسم شرطة ثان سوهاج، كما قامت منظومة النظافة برفع كفاءة النظافة في شارع 15 وشارع التحرير، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم شارع ترعة باجا الغربي والشرقي وشارع 15 ومداخل العمارات بالحي.

وقالت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، إنه تمت أعمال التطهير والتعقيم بالبنك الزراعي بمنطقة المخبز الآلي، واستكمال أعمال التطهير والتعقيم بالبنك الزراعي وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات، مشيرة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير بشارع الفرشوطي وشارع الشريف، وتعقيم منطقة القيسارية، حيث تم استهداف المنطقة بحملة مكبرة شملت إشغالات وتطهير وتعقيم ورفع كفاءة الإنارة، وتم تطهير أغلب شوارع منطقة القيسارية وجار استكمال باقي المنطقة، كما تم استهداف منطقة الشيخ عطي وفرعياتها أثناء أعمال التطهير والتعقيم.

وأشار علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إلى أنه تم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم للمدينة وشوارعها خلال فترة الحظر بمشاركة المجتمع المدني من أهالي المركز، وشركة مياه الشرب بجرجا، والإدارة الصحية، وفريق الجوالة بمركز الشباب، وجمعية بن الأرقم، حيث تم رش وتعقيم شوارع: الري، والحرية بحري، ونفق السكة الحديد، ومحطة قطارات جرجا، وبنك مصر، وشارع سعد زغلول وتفريعاته، وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي، وشارع مجلس المدينة، ووحدة الإسعاف، وماكينات الصرف الآلي، ووحدة مطافي جرجا، ووحدة مطافي الخط السريع، وشارع بورسعيد، وش عبدالمجيد مصطفى، وش شركة الأدوية حتى المزلقان الأوسط وش الصياد، ومركز شباب جرجا الساحة الشعبية ومدرسة التجارة بنات، وشارع كلية اللغة العربية، وشارع فاروق عنبر المجندين وحجز قسم شرطة جرجا.

ولفت أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير بدائرة المركز والقرى التابعة، والإدارة البيطرية، والإدارة التموينية، ومركز الشباب بالحرجة قبلي، ومركز الشباب بقرية السلماني، ومركز الشباب بقرية بنى منصور، وتم تعقيم وتطهير جميع شوارع المدينة والقرى وبعض المنشآت الخدمية بدائرة المركز.

وفي مركز ومدينة سوهاج، قال محمد إمبابي رئيس المركز، إنه تم القيام بأعمال التعقيم ورش المطهرات بدائرة مركز سوهاج حيث تم تعقيم وتطهير الشوارع بقرية بلصفورة، ونجع عبد الله، ونجع عزوز، والطباخ، وأبو الخير بجزيرة شندويل، وتعقيم وتطهير مكتب البريد، ومبنى الوحدة، ورش المطهرات بقرية روافع القصير، وتم رش وتعقيم نجع الجداوي بأولاد نصير بادفا، ورش الوحدة بداية من كوبري مدخل إدفا حتى الدموكي ونجع الجزار، وشملت أيضا أعمال التعقيم والتطهير قرية بندار الكرمانية، ورش وتعقيم ديوان الوحدة والوحدة الصحية والتضامن والبريد وبعض الشوارع بقرية روافع القصير.

وذكر عبدالمنعم علي عبدالقوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أنه تم استغلال ساعات الحظر وعمل حملة تطهير وتعقيم لجميع شوارع مدينة ساقلتة والقرى التابعة وموقف سيارات الأجرة.

وقال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، إنه تم مواصلة أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة بجهينة بالتعاون مع شباب المتطوعين، حيث تم تطهير

نقطة شرطة الطليحات - نجع النجار بالطليحات - منطقة كوم إدريس بالطليحات - الطرق العامة بالطليحات - منطقة شق النزلة بجهينة - مبنى بنك مصر - مبنى الوحدة المحلية - مبنى الإدارة الزراعية - وحدة الرعاية التناسلية - مجزر مدينة جهينة - مبنى الإدارة البيطرية - مبنى إدارة التموين - مبني إدارة التضامن الاجتماعي - مبني الإدارة التعليمية الجديدة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع الشهداء - شارع هندسة الري - شارع البساتين.

وفي مركز ومدينة طما، لفت عدلي إبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، إلى الاشتراك مع الإدارة الزراعيه بطما وادارة الطب البيطري بتعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية

وشملت الحمله استكمال رش طريق شارع الزهراء، وشارع أحمد عرابي، واستكمال الشوارع الجانبية، كما تم رش جميع الشوارع بدائرة مجلس المدينة، كما شملت الحملات استكمال رش مدرسة مشطا الثانوية الصناعية، و الشوارع الجانبية، كما تم رش جميع الشوارع بدائرة مجلس المدينة.

وصرح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، باستمرار أعمال الرش والتطهير والتعقيم بقريتي البهاليل، والعبادلة التابع لوحدة قروي البطاخ، حيث تمت أعمال الرش والتطهير بالوحدات الصحية، ومكاتب البريد، والمصالح الخدمية، ودور العبادة، والشوارع الرئيسية، والفرعية، بسيارات الوحدة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، وإدارة الطب البيطري، والادارة الزراعية، وشباب جامعة سوهاج.

وفي مركز ومدينة طهطا، قال علي محمد رفاعي رئيس المركز، إنه تم استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة، وتم استهداف شارع الجهاد، ومنطقة قبلي البلد، والسوق البراني وغرب طهطا، وتم تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والخدمية، بداية بالمرور، وشوارع بورسعيد، وصلاح سالم، ومحمد فريد وأحمد عنبر، وميدان زمزم، وميدان المحطة، والساحة الشعبية، وشارع الجيش، وشارع التجارة وشارع الثورة، والطريق الدائرى للمدينة.

وقال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة، إنه تم القيام بحملة تطهير وتعقيم بالطرق والشوارع شملت الشوراع الرئيسية بالمدينة وشوارع: عبدالمنعم رياض، والشريف، والجيش، والتموين، والشارع الجديد، وسعد زغلول، وصلاح سالم الشرقي والغربي، وتطهير محكمة المنشاة، والشهر العقاري، ومركز شباب المنشاة، ومحكمة الأسرة، والإدارة الزراعية.

وفي مركز ومدينة أخميم، لفت حسين حبارير رئيس المركز، إلى تنفيذ حملات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية والشوارع والطرق، ومبنى التأمين الصحي بأخميم، وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية، ومركز شرطة أخميم، ومكتب التجنيد والتعبئة، ومكتب بريد أخميم الرئيسي، وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية، ومقر ديوان الوحدة المحلية، وجميع المكاتب والإدارات التابعة، وإدارة التضامن الاجتماعي.