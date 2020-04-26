جامعة الأزهر تصنّع أول قناع ثلاثى الأبعاد لمواجهة أزمة كورونا

صنّع مكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (مكتب تيكو الأزهر)، وحاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق) بكلية هندسة الأزهر بقنا أول قناع ثلاثي الأبعاد باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد الموجودة داخل معمل الابتكار ومعمل تصنيع النماذج الأولية بالحاضنة.

وقال الدكتور محمد صبري، مدير معمل الابتكار والمشرف على عملية الإنتاج - في بيان اليوم - إنه جرى تصنيع ثلاثة نماذج مختلفة بمقاسات وتصميمات مختلفة وذلك بالتعاون والاستعانة بتصميمات قياسية معتمدة من إحدى الشركات المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للماسكات الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد جلال، مدير مكتب التيكو إنه جار العمل أيضا على تصميم وتصنيع واقي الوجه المستخدم في المستشفيات والعيادات وفور الانتهاء من التصنيع سيتم البدء في اعتماد استخدامه.

يشار إلى أن حاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق) هي أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها بجامعة الأزهر في الصعيد ضمن البرنامج القومي للحاضنات، وقام بافتتاحها الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف دعم رواد الأعمال من الطلاب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة بعد التخرج ودعم تخريج شركات تكنولوجية ناشئة تساهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.