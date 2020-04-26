مؤسسة «فيتش» تتوقع تراجع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 8% العام الحالي

أعلنت مؤسسة (فيتش) للتصنيف الائتماني، أحدث توقعاتها بشأن اقتصاد إيطاليا، حيث توقعت أن يتراجع الاقتصاد الإيطالي بنسبة 8% خلال العام الحالي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مؤسسة فيتش، أن تفشي فيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي للإنسان تسبب في حالة ركود عالمي، وتوقعت أن يتراجع اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو بنسبة 7%.

يذكر أن إيطاليا تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا في أوروبا وتسجل أعلى معدلات الإصابة في القارة العجوز، حيث سجلت أكثر من 193 حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 25 ألف وفاة، بينما شفي أكثر من 60 ألف شخص.