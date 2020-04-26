قال إسلام النجار مسؤول جروب "الطور بينا أجمل مدينة" بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، إن تبرعات المواطنين زادت لصناديق الخير التي جرى وضعها في محلات الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت، مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتفشي الوباء في كل دول العالم.

وأضاف مسؤول الجروب، أنه جرى إقامة مطبخ سمي بـ"مطبخ بيت العيلة" لطهي جميع أنواع الأطعمة التي يجري تجميعها من صناديق الخير وتوزيعها على الصائمين من العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض مدينة الطور، إضافة إلى توزيع أكياس تضم مواد غذائية وخضروات وفاكهة على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الجروب قام بالتنسيق مع أصحاب محلات بيع السلع الغذائية، والسوبر ماركت، ومحلات الخضروات والفاكهة، لوضع سلات كبيرة يقوم فيها المواطنين بالتبرع ببعض السلع الغذائية خلال عملية الشراء، ووضعها في السلات، ثم نقوم بجمع هذه المواد وفرزها، وتوزيعها في أكياس، توصيلها للأسر الأكثر احتياجًا، ولكن هذا العام قمنا بإقامة المطبخ لتوفير وجبات للعمالة غير المنتظمة.

جدير بالذكر، أن جروب "الطور بينا أجمل مدينة "، يضم مجموعة من الشباب والفتيات، الذين عكفوا على العمل التطوعي، وتقديم أعمال خيرية وإنسانية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وجميع الأعمال الذين يقومون بها تطوعية وبدون أي مقابل.