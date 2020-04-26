وزير التعليم: فوجئنا بمطالب لاستبدال امتحانات الثانوية بالقدرات التي رفضت كمقترح من سنتين

طلاب الثانوية العامة هذا العام ليس لديهم أي أسلوب لدخول الجامعة إلا نتيجة الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن دعوات ظهرت مؤخرًا بإلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات القدرات، متابعًا: "عندما جئنا للوزارة في عام 2018، وقلنا إن هناك احتياج شديد لعمل نظام تقييم مختلف للمرحلة الثانوية، وهو ما بدأنا به في نظام الأسئلة الجديدة في الصفين الأول والثاني الثانوي، وقلنا إن يكون هناك ما يسمى المجموع التراكمي بامتحانات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية".

وأضاف شوقي، عبر رسالة صوتيه على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن الدخول للجامعة يكون من خلال امتحان موحد كما ينص القانون، وطلاب الثانوية العامة هذا العام ينطبق عليها هذا قانون الامتحان الموحد، أي لا يوجد لديهم أي درجات أو أسلوب لتقييمهم للدخول الجامعة إلا نتيجة الامتحانات، لأنه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعقبه التنسيق الذي لا يتدخل فيه العنصر البشري.

وأشار إلى إنهم فوجئوا بأن الناس تقترح بما عرضته الوزارة من قبل وقوبل برفض شديد من سنتين وهو امتحانات القدرات، وتابع: "لا يوجد لدينا ما يسمى امتحانات القدرات إلا في الكليات التي تشترط امتحان قبول مثل كلية الفنون التطبيقية أو الكليات العسكرية، إلى جانب مجموع الثانوية العامة".