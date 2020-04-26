إيطاليا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق اعتبارا من 4 مايو

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد، إن إيطاليا تعتزم تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل، وستسمح للمواطنين بممارسة المزيد من الرياضات والتمارين الرياضية فى الأماكن المكشوفة بالقرب من منازلهم.