 إيطاليا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق اعتبارا من 4 مايو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق اعتبارا من 4 مايو

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 9:56 م

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد، إن إيطاليا تعتزم تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل، وستسمح للمواطنين بممارسة المزيد من الرياضات والتمارين الرياضية فى الأماكن المكشوفة بالقرب من منازلهم.


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