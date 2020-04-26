فضل : ننتظر الضوء الأخضر لاستئناف الدوري

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، أن هناك تصور كامل لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، بعد أن تم إيقاف النشاط الكروي بسبب محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف" على قناة أون تايم سبورت:" لدينا تصور كامل لاستئناف بطولة الدوري، ولكن نتنظر الضوء الأخضر من الدولة".

وأضاف :" الدوري مثل كأس الأمم الإفريقية، إنها بطولة دولة، نجاحها يتطلب أن تعمل كل مؤسسات الدولة ويتحمل كل منها مسؤولياتها".

وأتم :" الأهم صحة الجميع، فماذا يحدث إذا اكتشفت حالة في الملاعب وانتشرت العدوى، لذا لابد من دراسة الموقف تماما من جميع جوانبه قبل أي خطوة فعلية".