قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة لطلب القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الدولة اجتازت الإجراءات الصعبة على مدار الأربع سنوات التي نُفذ فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء وجه باستمرار الحياة الطبيعية تدريجيًا، ولكن مع اتخاذ إجراءات احترازية خاصة.

وأوضح أن حركة الاقتصاد في مصر لا تحتمل الإجراءات الاحترازية طويلة الأمد، وخصوصًا بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، معقبًا: «ماينفعش نخلي كورونا توقف حياتنا»، بحسب تعبيره.

وتابع: «لا أحد يقرض الدولة الضعيفة، وهناك دول كبيرة كبيرة جدًا لجأت إلى الاقتراض، بسبب أزمة فيروس (كوفيد- 19)»، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي، والاقتراض لا يعني الضعف.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أن مصر طلبت تمويل مالي من صندوق النقد الدولي بشكل رسمي، كإجراء استباقي لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).