العثور على جثتين يعتقد أنهما لكوريين جنوبيين فقدا في انهيار جليدي في نيبال

أعلن مسؤولون حكوميون في سول، اليوم الأحد، اكتشاف جثتين يفترض أن تكونا لمتنزهين كوريين جنوبيين بعد اختفائهما فى يناير عندما ضرب انهيار جليدي منطقة أنابورنا فى نيبال.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولين القول إنه تم العثور على الجثتين الساعة الثالثة تقريبا مساء أمس السبت من جانب أولئك الذين يقومون بدوريات حول المنطقة التي ضربها الانهيار الجليدي، وسيتم نقلهما جوا إلى مستشفى في كاتماندو.

ومع ذلك، ليس من الواضح متى سيتم نقلهما إلى المستشفى نظرا لظروف الطقس غير المواتية هناك، بما في ذلك الضباب الكثيف والأمطار.

ولم يتم تأكيد هويتي الجثتين بعد. ويبدو أنهما لاثنين من بين أربعة كوريين جنوبيين، امرأتان ورجلان، فقدوا مع ثلاثة مرشدين نيباليين عندما ضرب الانهيار الجليدي طريقا على ارتفاع نحو 3230 مترا في 17 يناير.

وكان هؤلاء جميعا معلمين، يقيمون في نيبال للعمل التطوعي.

وقال مسؤولون في وقت سابق إنهم كانوا على ما يبدو في رحلة عطلة أسبوعية عندما وقع الحادث.

وتم تعليق جهود الإنقاذ والبحث بعد نحو أسبوع من وقوع الحادث بسبب الظروف الجوية القاسية والانهيارات الجليدية اللاحقة في المنطقة، لكنها استؤنفت في أوائل أبريل مع ارتفاع درجة الحرارة، حيث بدأ الجليد في الذوبان.

وقال المسؤولون إن سفارة كوريا الجنوبية في نيبال طلبت من الشرطة المحلية استعادة الجثتين اللتين تم العثور عليهما على الفور، كما تخطط لنقل موظفيها إلى المستشفى التي سيتم نقل الجثتين إليها جوا، من أجل تقديم الدعم القنصلي وغيره من أشكال الدعم ذات الصلة.