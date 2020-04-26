طبيب بمستشفى الحجر الصحي في العجمي: مصابو كورونا لا يتحملون الصيام

قال إبراهيم القزاز طبيب الطوارئ بالمستشفى الميري الجامعي بالإسكندرية، والذي يعمل في مستشفى الحجر الصحي بالعجمي، إن مصابي فيروس كورونا لا يتحملون الصيام في رمضان رغم إصرارهم على أداء الفريضة.

وأوضح القزاز، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أن مصاب فيروس كورونا مناعته ضعيفة ولا يتحمل الصيام، إلى جانب وضع المحاليل والعلاجات وهي مفطرة بطبيعتها، ولكن من الممكن أن تصوم حالات النقاهة في حجر صحي أبى قير وفقا لحالة المصاب ومدى تحمله، مؤكدا عدم ظهور حالات إصابة في المستشفى الميري الجامعي حتى الآن.

وشدد على الالتزام بالتعليمات الوقائية للأصحاء من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتناول الفاكهة والخضروات والليمون، محذرا من تناول الأطعمة من الخارج في الوجبات الرمضانية؛ لأنها قد تكون ناقلة للعدوى، في حالة إعدادها من شخص كمصاب بالفيروس دون علمه، ذاكرا أن الفيروس يعيش في الأكل من 3 إلى 4 ساعات وعلى الأشياء الصلبة 3 أيام.

ورجح طبيب الطوارئ، أن تعود الحياة إلى طبيعتها وإنهاء حظر التجوال، بحلول نهاية العام الحالي، لافتا إلى تنويه منظمة الصحة العالمية بارتداء الجميع للكمامات في التعاملات اليومية، بعد أن قالت إنه لا حاجة للمواطنين في ارتدائها.