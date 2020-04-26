كشف مصدر نفطي مسؤول أن الكويت بدأت في خفض إنتاجها النفطي إلى 24ر2 مليون برميل يوميا وذلك التزاما منها بخفض مستويات الإنتاج المقررة من قبل منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها المعروف بتحالف (أوبك بلس).

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن المصدر القول إن الكويت قامت بتخفيض مستويات الإنتاج وذلك قبل بدء سريان التخفيضات مطلع شهر مايو المقبل أي قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ بأسبوع.

وذكر المصدر أن شركة نفط الكويت قامت بإغلاق عدد من الآبار المنتجة في حقل برقان الكبير لتنفيذ صيانة بعض الأعمال المهمة من مشاريع.

وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل قد نفى قبل أيام ما تردد في أحد التقارير الصحفية الأجنبية مؤخرا حول تعرض دولة الكويت لضغوط للإسراع بتخفيض الإنتاج قبل بدء تطبيق الاتفاق في الأول من مايو المقبل، مبينا أن هذا القرار يعد سياديا وأن دولة الكويت تؤيد العمل الجماعي من خلال التوافق بين الدول داخل منظمة أوبك ومن خلال اتفاق (أوبك بلس).