النمسا تعتزم وضع شروط لأي مساعدات لشركة طيران تابعة للوفتهانزا

قال وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل اليوم الأحد، إن الحكومة سوف تضع شروطا لأي مساعدة لشركة الخطوط النمساوية استريان ايرلاينز "أيه يو أيه" التابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج "الألمانية.

ونقلت الصحيفة عن بلوميل قوله في مقابلة أجرتها معه، إنه "إذا أنفق دافع الضرائب النمساوي نقودت على شركة استريان ايرلاينز، التي هي فعليا شركة ألمانية، فإننا حينئذ نصر على النظر في شكل ضمانات وحماية المواقع وغيرها".

ووفقا للصحيفة التي نقلت عنها وكالة أنباء بلومبرج، لم يستبعد الوزير النمساوي إمكانية أن تمتلك حكومته حصة في لوفتهانزا نفسها.

وقال: "لا أستبعد أو أحكم بشكل مسبق على أي شىء في هذه المرحلة".

وقال بلوميل إن صناعة الطيران من بين الصناعات الأكثر تضررا جراء أزمة فيروس كورونا، ومن المرجح أن تعاني الفترة الأطول.