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الهند: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 824 حالة

نيودلهي - أش أ:
نشر فى : الأحد 26 أبريل 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2020 - 10:12 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 824 حالة، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 26 ألف حالة.

 

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية- أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 26.496 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 5.804 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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