الهند: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 824 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 824 حالة، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 26 ألف حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية- أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 26.496 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 5.804 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.