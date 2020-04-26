بلومبرج: خطط بولندا لإجراء انتخابات الرئاسة وسط أزمة كورونا تواجه مقاومة شديدة

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن خطط الحزب الحاكم في بولندا لإجراء انتخابات الرئاسة وسط الإغلاق المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا، تواجه تيارات معاكسة قوية على المستويين السياسي واللوجيستي.

وأضافت الوكالة أن ذلك تسبب في إحداث حالة من الارتباك والتشويش قبل أسبوعين فقط من التصويت المقرر.

وترفض المئات من الإدارات المحلية التعاون مع خطط ترتكز فقط على إجراء الانتخابات من خلال نظام بريدي غير مُجرّب، وهو ما قوبل بانتقاد أيضا من جانب بعض البرلمانيين من الائتلاف الحاكم.

ووصفت المعارضة التصويت بأنه "صوري وباطل وله عواقب خطيرة على كل من صحة الناخبين وديمقراطية البلاد".

وسجلت بولندا 13 ألفا و201 حالة إصابة بفيروس كورونا و272 وفاة حتى مساء الأحد، حسب موقع "وورلد ميتر".