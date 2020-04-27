جونسون يعود لداوننج ستريت ويستعد للعمل غدا الاثنين

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى داوننج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) مساء اليوم الأحد، بعد تعافيه من مرض كوفيد-19.

وأكد متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية أن جونسون يستعد الآن لاستئناف عمله بمقر رئيس الوزراء الرسمي في لندن يوم غد الاثنين.

وذكرت وكالة بريس أسوسيشن البريطانية أن جونسون عقد اجتماعا استمر لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة الماضي قبيل عودته مع كبار أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية دومينيك راب الذي تولى مهام منصبه في فترة غيابه.

وكان جونسون يتعافى في المقر الريفي لرئيس الوزراء في تشيكرز خارج لندن، بعدما خرج من المستشفى في 12 أبريل.

وقضى جونسون أسبوعا في العلاج من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي جراء فيروس كورونا المستجد، في مستشفى سانت توماس بلندن، من بين ذلك، ثلاث ليال في الرعاية المركزة بعدما تدهورت حالته بشكل مثير.

وتأتي عودة جونسون للعمل في وقت مهم، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومة للتخفيف من إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.