شهدت أحدث الحلقة الثانية من مسلسل "بـ 100 وش"، عثور "سكر" التي تجسدها الفنانة نيللى كريم على "عمر" الذي يجسده الفنان آسر ياسين من خلال البحث عنه على موقع "فيسبوك"، محاولة استرجاع الألماس الذي سرقه منها عن طريق النصب بعد ادعائه بإنه ضابط شرطة.

وذهبت سكر للمنطقة التي يسكن فيها عمر وانتظرته حتى يظهر ومسكت به وظلت تصرخ عليه وتطلب الألماس وإلا ستبلغ الشرطة، ليفاجئها بالرد إنه يعلم إنها سرقته من محل المجوهرات، ثم يتركها ويذهب.

وخلال الحلقة يحكى " عمر" آسر ياسين الذى يعيش مع والدته درية "سلوى محمد على" عن قصة حياته مع والدته ووالده الذي نصب على والدته واستولى على كل ممتلكاتها وتركهما وسافر بالخارج، وانتقلا للعيش مع جده في منطقة الزمالك، وكشف وإنه لجأ للنصب في سن صغيرة وحاول العمل في إحدى شركات التسويق العقاري لكنه ترك العمل لأنه لا يناسبه، ثم لجأ لحيلة اصطياد فريسته من السيدات قبل أن يفكر في النصب على الرجال عبر موقع "فيسبوك" حيث يقلد صوت فتيات ويصورهم في وضع مخل ويبتزهم ليدفعوا له الأموال حتى لا يفضح أمرهم أمام زوجاتهم.

ويحاول عمر أن يسدد ديونه بعد سرقته لمجوهرات سكر ويجدد اشتراكه هو ووالدته في نادي الجزيرة محاولا أن يسترجع وضعه الإجتماعي أمام أصدقائه.

وفي المشهد التالي ينجح حماده الذي يجسده الفنان إسلام إبراهيم والذي يشارك سكر في عمليات النصب ويعمل في مطعم فطاطري، في اختراق هاتف "عمر" بعد اختراقه لشبكة الانترنت المنزلي الخاص به من تحت منزل عمر ويتجسسون عليه لمعرفة تحركاته.

وتنتهى أحداث الحلقة بلقاء عمر بأصدقائه داخل أحد أماكن السهر، وتتبعه سكر و حماده لمحاولة سرقة سيارته.

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة الفنانين نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.