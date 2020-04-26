خبير بريطاني ينصح الحكومة باتباع استراتيجية كوريا الجنوبية إزاء كورونا

نصح خبير بارز مختص بعلوم الوبائيات الحكومة البريطانية ببحث تطبيق استراتيجية مماثلة للتي اتبعتها كوريا الجنوبية من أجل تخفيف تدابير الإغلاق الخانقة للاقتصاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن نيل فيرجسون، خبير الوبائيات وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية، القول إنه إذا تم الحفاظ على معدل منخفض للغاية لحالات الإصابة، يمكن للبلاد أن تأمل في فرض تدابير تعقب لمخالطي المصابين مثلما فعلت كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت واحدة من أدنى معدلات الوفيات المرتبطة بكورونا في العالم، حيث سجلت 240 حالة وفاة حتى اليوم الأحد.

وقال فيرجسون في مقابلة مع موقع "أنهيرد" الإخباري أمس السبت إنه "إذا استطعنا تقليل أعداد الحالات إلى مستوى منخفض بما يكفي، أعتقد أنه يمكننا أن ننظر إلى النموذج الكوري لكيفية الحفاظ على السيطرة على انتقال العدوى على المدى الطويل".

وتواجه حكومة المملكة المتحدة ضغوطا متزايدة للتخطيط لتخفيف تدابير الإغلاق.