أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في جنوب البلاد متحديا الحكومة اليمينة، قائلاً إنها لم تفعل شيئا بعد اتفاق الرياض لتقاسم السلطة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين.

ويعاني اليمن من انقسام كبير بسبب الحرب الأهلية مع الحوثيين في الشمال، وشهدت عدن قتالا عنيفا بعدما قام الجنوبيون بمحاولة للحصول على الحكم الذاتي، قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر2019، وفقا لشبكة الـ(بي بي سي).

والصراع الذي تشهده عدن ومناطق جنوب اليمن بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ليس صراعا حديثا، بل لطالما شكى أبناء الجنوب من سيطرة وسطوة الشماليين عليهم منذ اتحاد شطري اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990، فما هو دور المجلس الانتقالي الجنوبي في هذا الصراع ؟ وماذا قدم للجنوب منذ تأسيسه؟

بداية المجلس الجنوبي

في مايو 2017 أعلن عيدروس الزبيدي، محافظ عدن وقتها، بالإضافة إلى سياسيين ومسؤولين قبليين وعسكريين في عدن، عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ليتولى إدارة وتمثيل المحافظات الجنوبية داخليا وخارجيا، وفقا لشبكة ال(بي بي سي).

وجاء في المادة الثالثة من القرار: "يستمر الجنوب في الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة المد الإيراني بالمنطقة، والشراكة مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الإرهاب كعنصر فعال في هذا التحالف".

وسبق قرار إنشاء المجلس إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لعيدروس الزبيدي في أبريل 2017 من منصب محافظ عدن، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الجنوب، وخرجت مظاهرات تنديدا بقرار الحكومة.

برلمان لمحافظات الجنوب

في أكتوبر 2017 أعلن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن تأسيس المجلس لـ"الجمعية الوطنية العمومية" في المحافظات الجنوبية، والتي تعتبر بمثابة برلمان لتلك المحافظات، وتضم 303 أعضاء.

وكان ذلك خلال كلمة للزبيدي في مهرجان نظمه المجلس بمدينة المعلا التابعة لمحافظة عدن، بمناسبة الذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر 1963 ضد الاستعمار البريطاني لجنوبي اليمن، وفقا لموقع "سبوتنيك نيوز".

وأوضح أن تلك الجمعية ستعد بمثابة برلمان للمحافظات الجنوبية، في إشارة لمحافظات عدن، لحج، أبين، الضالع، شبوه، حضرموت، المهرة، سقطرى، وغيرها من محافظات الجنوب البالغ عددها 22 محافظة، وتم تأسيس الجمعية في نوفمبر 2017.

وعقدت أول دورة للجمعية في يوليو 2018 بمشاركة 303 أعضاء، يمثلون محافظات الجنوب منهم شباب ونساء، ويرأسها أحمد سعيد بن بريك عضو هيئة رئاسة المجلس، ومحافظ حضر موت السابق والذي أقيل بسبب عضويته في المجلس،وفقاً لموقع "سبوتنيك".

زيارة المجلس لأبوظبي

وفي أبريل 2018 التقى رئيس المجلس الزبيدي المبعوث الأممي البريطاني مارتن جريفيث ونائبه معين شريف، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، ورئيس الجمعية العمومية الجنوبية اللواء أحمد بن بريك، والدكتور ناصر الخبجي، والناطق الإعلامي للمجلس سالم ثابت العولقي وذلك لإيصال مشكلة الجنوب إلى العالم، وقالت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي إن المبعوث الأممي أبدى تفهمًا واهتمامًا كبيرًا بالقضية الجنوبية باعتبارها مفتاح الحل لكل مشاكل اليمن، وفقاً لموقع "إرم نيوز".

السيطرة على عدن

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن في أغسطس 2019، كما سيطرت على مقرات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ ما أدى إلى تعقيد الأوضاع في اليمن بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص، وفقاً لـ"دوتشيه فيلا" الألمانية.

كما أدى استيلاء المجلس على القصر الرئاسي في عدن إلى تقويض أركان حكومة هادي، التي حملت المجلس الانتقالي ما وصفته بـ "تبعات الانقلاب" في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

اتفاق الرياض

في نوفمبر 2019 توصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الخلاف بينهما، وذلك في محاولة من الحكومة السعودية لوقف الحرب وتحقيق السلام في هذا البلد.

ونص الاتفاق، الذي وقع بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة المركزية، في المقابل وضع قواته تحت تصرف الجيش اليمني.

كما نص على انسحاب قوات حكومة وكذلك قوات المجلس من مدينة عدن الساحلية، والتى تعتبر حاليا المقر المؤقت للحكومة اليمينة والتي سقطت في أغسطس 2019 في يد المجلس الانتقالي الجنوبي، كما سيتم نشر القوات السعودية في عدن لضمان السلام والأمن في المدينة.

وقف الاتفاق

ووفقا لموقع سبوتنيك أعلنت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن المجلس قرر تعليق مشاركته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، في يناير 2020.

وأوضح موقع "عدن تايم" أن المجلس اتخذ قراره احتجاجا على تصعيد القوات الحكومية اليمينة ضد أبناء قبيلة لقموش بشبوة على حد قول المصادر.

ومنذ مارس 2020 بدأ التصعيد بين كل من الحكومة والمجلس وذلك بعد أن منع التحالف العربي بعض قيادات المجلس الانتقالي في الوصول إلى مدينة عدن.

وأصدر المجلس بيانا يوم الخميس23 أبريل، يتهم فيه الحكومة اليمنية بعدم الالتزام باتفاق الرياض، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح؛ ما أدى حاليًا لإعلان المجلس الحكم الذاتي لجنوب اليمن.