رئيس أيرباص يحذر من استنزاف السيولة النقدية ويدعو لخفض النفقات بسبب كورونا

حذر جويلوم فوري رئيس شركة أيرباص الأوروبية، الموظفين من أن شركة إنتاج الطائرات "تستنزف أموالا" وتحتاج بشكل سريع إلى خفض النفقات للتكيف مع صناعة طيران تنكمش بشكل كبير.

وقال فوري للموظفين في رسالة بعث بها يوم الجمعة واطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج إنه في ظل كفاح شركات الطيران للنجاة وعدم قدرتها على قبول طائرات جديدة، تحاول أيرباص تحقيق التوازن في مواعيد تسليم طائراتها، بينما تعمل على إعادة تقييم توقعاتها على المدى الطويل لصناعة الطيران.

وقال إنه تم الإعلان في وقت سابق هذا الشهر عن خطة لخفض الإنتاج بمقدار الثلث، لكنها قد لا تعكس السيناريو الأسوأ.

وقال إننا "ننزف سيولة نقدية بوتيرة غير مسبوقة، ما قد يهدد وجود شركتنا إلى حد بعيد"

وقال إنه "يتعين علينا الآن العمل بشكل ملح لخفض مصرفاتنا، واستعادة التوازن لشؤوننا المالية، واستعادة السيطرة على مصيرنا في نهاية المطاف".

ورفضت أيرباص التعليق على اتصالاتها الداخلية.

وتحاول الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات ومنافستها الأمريكية "بوينج" السيطرة على الوضع في ظل تراجع الطلب جراء جائحة فيروس كورونا التي ضربت صناعة الطائرات التجارية التي تهيمنان عليها.

وزادت أيرباص سيولتها بواقع 15 مليار يورو (2ر16 مليار دولار) لمواجهة الأزمة، بينما تجري بوينج مباحثات للحصول على مساعدة أمريكية. وتستعد كلتا الشركتين لخفض الوظائف حيث تسعيان إلى قياس عمق التباطؤ ووتيرة التعافي.