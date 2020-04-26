روسيا: رفع القيود عقب استقرار الوضع حول كورونا سيكون على مراحل

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن إنهاء التدابير التقييدية التي تم فرضها لمواجهة تفشي وباء "كورونا" في روسيا بعد إستقرار الوضع سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن طبيعة هذه المراحل ستدرس لاحقا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن بيسكوف قوله خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": من الواضح أن الخروج من هذا الوضع سيكون على مراحل، وهذا أمر أكيد، إلا أنه لا يزال يتعين صياغة طبيعة هذه الخطوات".

ولا تزال روسيا في المرحلة الأولى من تفشي وباء فيروس "كوفيد-19" وبحسب تأكيد وزارة الصحة الروسية لم تبدأ مرحلة الذروة بعد، وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة "كوفيد-19" في وقت سابق اليوم عن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى 80949 بعد تسجيل 6361 إصابة جديدة مؤكدة.