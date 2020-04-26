رئيس المجلس الانتقالي السوداني: القوات المسلحة منحازة تماما لثورة الشعب



أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن السودان قادر على تخطي الصعاب التي يعاني منها المواطنون، وأن الشعب واع بما يحاك ضده، مشيرا إلى أن هناك آليات وضعت لإيقاف مد الدعاية الضارة والأكاذيب، وأن السودان سيمضى للأمام، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وجدد البرهان في "حوار البناء الوطني" الذي أجراه التلفزيون القومي مساء اليوم السبت انحياز القوات المسلحة والقوات النظامية جميعها إلى ثورة ديسمبر المجيدة، موضحا أن التاريخ سيثبت أنهم انحازوا لثورة الشعب، قائلا "نحن لن نخون العهد...وانحزنا انحيازا كاملا للتغيير".

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن كل الدلائل تشير إلى أن حزب المؤتمر الوطني المنحل يعمل على تثبيط الثورة من خلال وضع العراقيل أمام الفترة الانتقالية، مضيفا أن الشعب السوداني هو الحامي والضامن وهو من تلتزم القوات النظامية بأمره.

واتهم البرهان المؤتمر الوطني المنحل بالسعي للتغلغل في القوات المسلحة، وأكد أنهم هم المعوق الأول لسير الثورة نحو تحقيق أهدافها.

كما بين البرهان أن هناك جهات عدلية تقوم حاليا بالإجراءات العدلية والقانونية، وتعمل علي فحص المعلومات والبيانات وتقويمها، مشددا على أن كل من يعتدي على الثورة، يعتدي على السودان وسيجد العقاب والمحاسبة.