طبيب روسي ينشر فيديو لإقناع المشككين في خطورة الوضع الناجم عن تفشي كورونا

نشر مركز عمليات العاصمة الروسية موسكو لمكافحة فيروس "كورونا" اليوم الأحد، مقطع فيديو، صوره كبير أطباء مسشتفى "فيلاتوف" بالمدينة فاليري فيتشوركو بهدف إقناع المشككين بخطورة الوضع الناجم عن تفشي الوباء.

وقال فيتشوركو في الفيديو، حسبما أوردت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية:" في الفترة الأخيرة بدأ عدد المرضى يتزايد باستمرار ويشهد قسم العناية المركزة تدفقا كبيرا للمرضى الشباب، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 40 عاما، فيما كثيرون منهم يصلون في حالة خطيرة للغاية تتطلب الاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي".

وأضاف الطبيب: "لتجنب مثل هذه النتيجة لا بد من الالتزام بقواعد العزل، وفي حال ظهور أعراض المرض يجب اللجوء إلى مراكز العلاج في أسرع وقت ممكن وعدم المماطلة والتعويل على زوال الوعكة".

يُذكر أن موسكو تعتبر أكبر بؤرة لتفشى فيروس "كورونا" في روسيا، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 42 ألفا، أي نحو نصف الإصابات في البلاد، منها 404 وفاة و3175 حالة شفاء.