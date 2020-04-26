وزير التعليم: بوابات تعقيم أمام لجان الثانوية العامة والدبلومات وتوزيع كمامات يومية علي الطلاب

الثانوية العامة 7 يونيو ولا تلتفتوا الي العبث والشائعات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن عدد لجان الثانوية العامة هذا العام أكثر بمرة ونصف العادية بما في ذلك التكلفة والأعداد وعشرات الالاف من المصححين والمراقبين ونعمل علي تأمينهم وتوريد اجهزة الكمامات والتعقيم والبوابات أكثر قدر من التأمين للطلاب ولكل العاملين سواء في الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتابع "يوجد قدر من المخاطرة كالموجودة عند الذهاب للسوبر ماركت او مكان العمل".

وأعلن شوقي، عبر رسالة صوتية علي فيسبوك، عن وجود بوابات تعقيم أمام اللجان مع وجود مسافات كافية بين الطلاب، وتوزيع كمامات يومية عليهم،و تعقيم للفصول قبل بداية الامتحانات.

وأضاف أنه اذا رأي ولي الأمر والطالب أن هذه الاجراءات غير كافية يؤجل امتحانه للعام المقبل، وأكد أن من يقول أن هناك امتحانات قدرات يعمل علي إشاعة البلبلة بين الناس.

ونصح شوقي الجميع عدم الالتفات إلي ما وصفه بالعبث والشائعات، مؤكدا أن الامتحانات في 7 يونيو، وقال " لا يمكن للطالب أن يأخذ شهادة دون تقييم مناسب".