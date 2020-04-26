الصحة العراقية: تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و39 حالة تعافي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن الحالات الجديدة توزعت على المدن العراقية كالتالي: (بغداد/الرصافة 17 - بغداد/ الكرخ 8 - الطب 4 - البصرة 8 - ميسان 2 - بابل 10 - المثنى 7 - صلاح الدين 1)، وبذلك يكون مجموع الإصابات 1820، والوفيات 87 حالة، وحالات الشفاء 1263 حالة).. لافتة إلى أن المجموع الكلي للنماذج المفحوصة في المختبرات منذ بداية تسجيل المرض في العراق وصل إلى 71 ألفا و471 نموذجا.